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Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın

Erzincan’da kiremit yüklü tırda çıkan yangın şoförün ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Erzincan'da kiremit yüklü tırda çıkan yangın şoförün ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Olay, gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AAT 912 plakalı kiremit yüklü tırda motor bölümünden kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın ön bölümünde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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