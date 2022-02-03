Erzincan sınırları içindeki doğal, tarihi, turistik alanları ve kültürel yaşamı ön plana çıkararak kentin tanıtılmasına katkı sağlamak, insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasını ve organizasyon boyunca üretilecek fotoğraflar ile şehrin görsel belleğini zenginleştirerek, günümüzü yarına taşımak amacıyla düzenlenen “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" sonuçları açıklandı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle tertiplenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında 26 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" sonuçlandı.

Yarışmada; 1.'lik ödülünü Elif Öz, 2.'lik ödülünü Şeref Akçay, 3'ncülük ödülünü ise Murat Tok kazandı.

Mansiyon ödülleri; Mehmet Sümer, İsmail Taşgeldi, Nazım Özdemir ve Vedat Şentürk'ün oldu.

Özel ödüller de; Volkan Karagülleoğlu, Adem Albayrak, Adem Türkel, Ercan Kırlak, Esengül Alıcı ve Fatma Salt kazandı.