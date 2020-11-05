İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da kışın habercisi “Lahana” tezgahlarda yerini aldı

Erzincan’da kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden lahana satışa sunuldu.

Erzincan'da kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden lahana satışa sunuldu.


Her yıl Kasım ayının ilk günlerinde satışa çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar hasadı tamamlanan lahana vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyor.


Özellikle doğal yapısıyla ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen lahana, başta turşusu olmak üzere şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor.


Erzincan'da semt pazarlarında tamamen organik olarak ürettiği lahanaları satışa sunan Mehmet Özoğul, “Kimyasal, hiçbir gübre kullanmadan üretiyoruz lahanaları. Sağlık açısından da çokça faydalı lahana” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.