Erzincan'da kızların futbol tutkusu artıyor

Erzincan'da hayata geçirilen ‘Kızlar Sahada' projesi ile küçük yaşta ki kız çocukları çekirdekten yetişerek futbolcu olma hayali kuruyor.

Erzincan'da 9-14 yaş aralığında ki kızlar formalarını giyip, yeşil sahada top koşturmanın keyfini yaşıyor. Futbolun sadece erkeklerin değil, kadınların da oynayabileceği bir spor dalı olduğuna vurgu yapan minik sporcular hayallerini yaşadıklarını ifade ediyor. Aileler tarafından da desteklenen kadın futboluna ilgi artarken anneleri kızlarını antrenmana getirerek kızlarının oynadığı futbolu seyrediyor. İleriki yaşantılarında büyük hedefleri olan sporcular milli olarak Türkiye'yi de uluslararası alanda temsil etmek istiyor.

‘Kızlar Sahada' projesinin kurucu ortağı Kiraz Öcal, “Kızlar Sahada projesi 2013 yılından bu yana futbolda toplumsal cinsiyet eşitliliği araç olarak kullanan bir sosyal gelişim. 7'den 70'e hem kız çocuklarıyla hem yetişkin kadınlarla çeşitli programlar yapıyoruz. Bugün burada da ‘Kızlar Sahada' futbol okullarımızın 3'üncü dönem açılışını yapmaya geldik. 2019 yılından itibaren Türkiye'nin 9 ilinde 11 şubeyle alt yapılarda kadın futbol kulüpleriyle çalışıyoruz. 9-14 yaş grubu kız çocuklarına 1 yıl süren eğitimler veriyoruz. Bu programın şöyle de bir özelliği var; biz futbol okullarımızda çalıştırdığımız kulüplerde kadın antrenörlerin istihdam edilmesini önceliklendiriyoruz. Ortalama her kulüpte 25-30 arasında çocuk var. Toplamda 10 şubedeyiz yani 350'nin üzerinde düzenli olarak alt yapı futbol okullarına devam eden öğrencilerimiz var. Talep de artıyor. Çünkü kadın futboluna dünya genelinde artan bir ilgi var hem Türkiye'de 4 büyüklerin tamamının kadın şubelerini açmış olmalarıyla ilgi, alaka, görünür olması bu popülariteyi de artırıyor. Dolayısıyla bize gelen ailelerin kız çocuklarını futbola gönderme talepleri de gün geçtikçe artıyor” dedi.

2 kız çocuğunu antrenmanlarına getiren ve futbol konusunda destek olacağını belirten Hacer Şimşek, “3 kız çocuğu annesiyim. Kızlarımın 2'si burada oynamakta. Onları destekliyorum, arkalarındayım. Buradan ailelere sesleniyorum. Kızlarınızı spora yönlendirin. Futbol çok güzel bir oyun. Kendi içlerinde ki cevherleri gördüklerinde geri dönmesinler. Futbol onların içlerinde değişik bir duygu. Erkek oyunu gibi görünse de kızların da bunu başarabildiğini çocuklarımızda görebiliyoruz. Ben de bunları kızlarım da gördüğümü düşünüyorum. Bunlar benim kızlarımın hayaliydi. Kendim getirip götürüyorum kızlarımı. 3'üncü çocuğumu da getireceğim” diye konuştu.

Songül Togay da kızların daha önce futboldan dışlandığını ancak inandıklarında başarılı olduklarını ve aileleri olarak sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Futbolun sadece erkeklerin değil, kadınların da oynayabileceği ve başarılı olabileceği bir spor dalı olduğuna vurgu yapan sporcular, hocaları kontrolünde yaptıkları antrenman sonrasında gazetecilere açıklamada bulunarak hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.