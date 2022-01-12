İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da 2022 yılı 1.

Erzincan'da 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı AFAD salonunda gerçekleşti.


Toplantıda, yatırımcı kuruluşların 2021 yılı içerisinde Erzincan genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler ile 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi.


Yapılan sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mehmet Makas, 2022 yılında yapılacak çalışmaların titizlikle takibini istedi.


Toplantı sonunda, ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve sonrasında destek veren belediye başkanlarına, bakanlık tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri verildi.

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