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Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.


Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı halk pazarlarına dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Pazar sonrasında yapılan temizlik işlemlerinin ardından uygulanan dezenfeksiyon çalışmaları tüm pazar alanlarında uygulandı.


Salgınla mücadele kapsamında ana arterler üzerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri de mesai mefhumu göstermeksizin gece saatlerinde de devam etti.

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