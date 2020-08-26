İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda yiyecek içecek ikramları durduruldu

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramlarının durdurulması kararı alındı.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramlarının durdurulması kararı alındı.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Erzincan'da ek kararlar alındı.


Alınan kararlarda salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek şu açıklamaya yer verildi:


“İlimiz genelinde 26.08.2020 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına. İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.