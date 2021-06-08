Erzincan'da korona virüsle mücadele ve saha çalışmaları

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarından oluşan filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 24 saat sahada görev yapıyor.

Sağlık ekipleri Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor. Korona virüs ile mücadelenin en önemli boyutu olan risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, korona virüsle mücadele ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirme amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ziyarette bulundu.

Başhekim Uzm. Dr. Yasin Bilgin ile sahada yapılan çalışmaları istişare eden İl Sağlık Müdürü Hirik'e değerlendirmelerde Sağlık Hizmetleri Başkanı İlknur Koç Olçaş, Başkan Yardımcıları Dr. Gülşah Taş ve Ünsal Sarıoğlu, eşlik etti.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik personeller ile sohbet ederek, pandemide gösterilen özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.