Erzincan'da KPSS için 5 bin 222 aday başvurdu

Kamuda çalışma hayali kuranlar için bir fırsat niteliği taşıyan KPSS'ye Erzincan'da 5 bin 222 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından belirlenen 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav noktasında adaylar KPSS heyecanı yaşadı.

KPSS maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşti. Alan bilgisi sınavları ise gelecek hafta yapılacak.

"Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başladı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra saat 14.45'te başladı. Adaylara 100 dakika süre verilerek ve 80 soru yöneltildi.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra gelenler sınav salonlarına alınmadı. Bu yılki sınavda pandemi koşulları da dikkat çekti. Adaylar sınav merkezlerine giriş belgelerinin yanı sıra HES kodlarını da alarak geldi. Polis sınav merkezlerinin önündeki kalabalığı uyararak sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

Sınava koşarak geldiler, kimisi de kimliğini unuttu

Kimi adaylar sınava yetişmek için sınav noktasına koşarak geldi. Kimisi de kimliğini unuttuğu için ailesinin kimliğini getirmesini bekledi, son anda sınava girmeyi başardı. Öğleden sonraki oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmadı.