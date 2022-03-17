Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığı yarım milyonu aştı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre desteklemeler ve hayata geçirilen projeler ile Erzincan'da küçükbaş hayvan sayısı artarak 550 bin 77 oldu.

Coğrafi ve iklimsel özellikleri, geniş mera imkânları sayesinde küçükbaş yetiştiriciliği Erzincan'da önemli hayvancılık faaliyetleri arasında yer alıyor. Meralarda otlayan koyunların sütünden yapılan, coğrafi işaretli “Erzincan Tulum Peyniri” de koyun yetiştiriciliğinin yörede yaygın olmasının önemli sebeplerinden.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mera alanlarında 434 bin 269 hektar olup 46 adet mera (384 bin 978 dekar) üreticilerin faydalanmaları amacıyla kiralanmakta. Hayvansal üretimin aksatılmaması amacıyla meraların öncelikle imkânlarındın iyileştirilmesine yönelik projeler Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2016 yılından beri 33 bin 380 dekar alanda 6 milyon 158 bin 497 TL'lik mera ıslah ve amenajman projesi uygulandı. 2022 yılında 17 bin 449 dekar alan için 2 milyon 407 bin 580 TL'lik 3 projenin daha hayata geçirilmesi planlanıyor. 2009 yılında 266 bin 527 olan küçükbaş hayvan varlığı 2021 yılı itibariyle 550 bin 77 adet oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projelerin de katkısıyla küçükbaş hayvan varlığı her geçen sene artıyor. Bakanlık tarafından küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla verdiği, anaç koyun-keçi desteğinde 2021 yılında bin 278 üreticiye 8 milyon 501 bin 295 TL, halk elinde ıslah desteğinde 2021 yılında 129 üreticiye 2 milyon 56 bin 160 TL, sürü yönetimi desteğinde 2021 yılında 402 üreticiye 2 milyon 10 bin TL, sürü büyütme desteği kapsamında ise 2021 yılında 531 üreticiye 2 milyon 497 bin TL'ye ulaştı. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 114 üretici çiftçiye 3 milyon 420 bin TL değerinde küçükbaş hayvancılık hibesi verildi.

Küçükbaş hayvan varlığının arttırılmasına yönelik olarak uygulanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ile de üreticilere çok avantajlı kredi imkânları sağlanarak 114 üreticiye 10 bin 257 koyun için 15 milyon 500 bin kredi imkânı sunuldu.

“Uzman Eller” projesiyle de tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi almış ön lisans/lisans mezunu gençlere ise 100 bin TL hibe sağlanarak ve bu hibe ile üreticiler isterlerse küçükbaş hayvan da dâhil olmak üzere tarımsal üretimde yer alabilme imkânı sağlandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, hayvan varlığında istenilen seviyelere ulaştıklarını belirterek, “Erzincan'da hayvan seviyesi istenilen seviyelere ulaşmaktadır. 2017 yılında 419 bin olan küçükbaş hayvan varlığımız 2021 yılı sonu itibariyle 550 bini aşmıştır. Burada yüzde 25'lik bir artış sağlamış bulunmaktayız. Özellikle 434 bin hektar mera alanı bulunan ilimizde küçükbaş hayvancılık en önemli sektör konumundadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan destek ve projelerden bahseden Şahin, “Hayvancılık desteklerimiz bakanlığımızca devam etmektedir. Özellikle anaç koyun-keçi desteğinde bin 278 üreticimize geçen yıl itibariyle 8 milyon 50 bin lira, Halk Elinde Islah Projesi kapsamında 129 üreticiye 2 milyon liranın üzerinde ve sürü yönetimi yani çoban desteği kapsamında da 402 üreticimize 2 milyon liralık bir destek olmak üzere toplamda 12 milyon destek verilmiştir. Aynı zamanda da sürüyü büyüten vatandaşlarımızdan 531 üreticimize 2,5 milyon civarında destek sağlamış bulunmaktayız. Böylece ilimizin hayvansal desteklerinin en önemli yekünlerinden birini küçükbaş hayvan sektörü almakta. Aynı zamanda uygulamış olduğumuz “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında da bugüne kadar 114 üreticiye 15 milyon lira civarında kredi kullandırılarak kendi köylerinde küçükbaş hayvancılık yapması sağlanmıştır. En son olarak da bakanlığın özellikle Veteriner, Ziraat Fakültesi ve 2 yıllık tekniker okullarını bitiren öğrencilere, vatandaşlara başlatmış olduğu “Uzman Eller” projesinde de küçükbaş hayvancılık mevcuttur. Burada da 100 bin lira hibe desteği sağlayacağız” diye konuştu.