Erzincan'da kullanılan yapı malzemeleri denetim altında

Erzincan'da kullanılan yapı malzemeleri denetimden geçiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir yapı malzemelerinin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla denetimler yaptıklarını belirterek, "Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şubesi olarak faaliyetlerimizi Yapı Malzemelerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Yapı Denetimde ise şantiye ve büro denetimleri şeklinde sürdürmekteyiz.

Rutin denetimlerin yanı sıra BİMER, CİMER, ALO181 gibi platformlar ve vatandaşlarımızın doğrudan dilekçe yoluyla bildirdiği 4708 sayılı kanun uygulamaları ile alakalı usulsüzlüklerin tespiti ve gerekli yaptırım kararları alınmakta ve uygulanmaktadır. Her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenen denetim programı kapsamında yapı malzemelerinin belirlenen standartlara uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri, piyasaya arz edilen yapı malzemesi için, üretici tarafından beyan edilen ürün karakteristik değerlerinin doğruluğunun teyidi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Çimento denetimi,Yaş beton denetimi ve Agrega denetimi faaliyeti yapılmıştır.

Çimento Denetimi kapsamında Aşkale Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi firmasına yapılan denetimlerde Cem II/A-LL 42,5R ürününden şahit ve asıl numune alınarak, gerekli testlerin yapılması amacıyla TSE'ne numuneler gönderilmiştir.

Yaş beton denetimi kapsamında Erzincan ili ve ilçelerinde bulunan beton firmalarından aynı hafta içerisinde 3'er takım halinde toplam 9 adet numune alınarak, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olup olmadığını tespit etmek amacıyla 28 gün sonra kırımları yapılmaktadır.

Agrega denetimi kapsamında Erzincan ilinde bulunan 4 adet beton firmasının iri ve ince agrega ürününden ikişer bidon şahit ve asıl numuneleri alınarak, beton üretiminde kullanılan ve piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olup olmadığını tespit etmek ve gerekli testlerin yapılması amacıyla TSE'ne numuneler gönderilmiştir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında teknik dosya denetimi ve malzeme denetimi olmak üzere toplam 12 adet denetim yapılmıştır." dedi.