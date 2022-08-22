Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

Erzincan polisi il ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirdi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde de gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda; 63 kıraathane, 6 internet kafe, 3 iddia bayi kontrol edilmiş ve 717 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.