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Erzincan'da kuraklık endişelendiriyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte Mertekli Regülatörü ve Gökburun Sol Sahil Cazibe Kanalı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.


Vali Makas, son dönemde yağışlarda azalma ve küresel sıcaklık artışı nedeniyle artan su talebi ve kullanımında dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

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