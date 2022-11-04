Erzincan'da Kur'an kurslarında çök- kapan- tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

2022 yılı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilan edilen "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Erzincan'da çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzincan merkez ve ilçelerdeki Erzincan Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler AFAD personellerince bilgilendirildi. Gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrenciler bir depremde yapması gerekenleri bilgi edindi. Recep Demir Erkek Kur'an Kursundaki öğrenciler yönlendirmeler doğrultusunda ilk önce alarmın çalmasıyla birlikte sıraların kenarlarında deprem anının geçmesini beklediler. Sonrasında ise öğrenciler AFAD personellerince güvenli alana tahliye edildiler.

Tatbikata AFAD Eğitim Şube Müdürü Ömer Azim Yılmaz ve İl Müftü vekili Kazım Ural'da katıldı.