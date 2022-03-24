Erzincan'da “Kuran'ın Genç Muhafızları Hafızlık Bölge Yarışması” düzenlendi

Erzincan'da 11 ilin katılımıyla Kuran'ın Genç Muhafızları Hafızlık Bölge Yarışması düzenlendi.

Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Muş olmak üzere toplamda 11 ilin katımıyla düzenlenen yarışmaya Erzincan ev sahipliği yaptı. Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Daha sonra konuşma yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bu yarışmanın kaybedeninin olmadığı, katılan her hafızın kazandığını belirterek, “Bu yarışmanın kaybedeni olmaz diye söylenir. Aslında bu söz herhâlde en iyi bir şekilde bunu tarif ediyor. Ortaokul ve liselerimiz arasında hafızlık yarışması olacak. Bu yarışmaya katılan hiç biri kaybetmeyecek. Her biri Kur'an-ı Kerimimizden ayet-i kelimeler okuyacaklar. Dolayısıyla besmele çekip kuran okuyan hiç kimsede kaybetmiş olmayacaktır. Ben özellikle Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düşmüş olduğu bugünlerde, bu güzel programın icrasını ilimize veren Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bununla birlikte konuya hâkimiyeti çok fazla olanlarda içimizde var. Onların yanında konuşmak ne hakkımdır ne haddimdir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde ‘Cennet dört zümreye âşıktır' der. Bunların birincisi cennet Kuran okuyanlara aşıktır, ikincisi cennet ilmi muhafaza edenlere aşıktır, üçüncüsü fakiri doyuranlara aşıktır, dördüncüsü Ramazan ayı geldiğinde bir hakkın orucunu tutanlara cennet aşıktır. Farklı aşklar uğruna ne farklı sıkıntılara giren insanlar var. Cennetin aşık olduklarını, burada bizler aşk ile şevk ile gönülden hem dinleyeceğiz hem seyredeceğiz. Hafızlarımızın anne ve babaları, onları yetiştirenler ve bununla birlikte bu organizasyonda gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması seçici kurul üyeleri yerlerine geçti. Komisyon başkanlığını Erzincan İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın yaptığı seçici kurulda, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokul Müdürü Osman Çiçek, Cami-i Kebir İmam Hatibi Adem Kocatürk ve Mehmet Aydın Camisi İmam Hatibi Yunus Ağyazı komisyon üyesi olarak hazır bulundu. Kurallarının açıklanmasının ardından genç hafızlar tek tek sahneye davet edildi. İlk olarak liseli gençler Kuran-ı Kerim'i okuyarak ter döktü.

Düzenlenen yarışmaya Bayburt'tan katılan Adurrahman Battal birinci olurken, Erzurum'dan katılan Hamza Güllü ikinci, Muş'tan katılan Muhammed Nur Çelebi ise üçüncü oldu.

Program ilahiler eşliğinde devam ederken, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında yapılacak olan yarışmalara geçildi. Bu yarışmaya ise Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı ve Ardahan illeri katılım sağladı. 6 ilin öğrencilerinin yarıştığı programda Ağrı'dan Habip Efe Çil birinci, Erzincan'dan Ebu Bekir Taşan ikinci ve Erzurum'dan katılan Yasin Eymen Küçükgül de üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada birinci olanlara 4 adet çeyrek altın, ikinci olanlara 3 adet çeyrek altın, üçüncü olanlara 2 çeyrek altın ve katılan diğer tüm hafızlara da 1 adet çeyrek altın takdimi yapılarak program son buldu.