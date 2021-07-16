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Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.

Erzincan'da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.


Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada nöbetçi fırınların listesi şu şekilde yer aldı:



“Bayramın 1. günü / 20.07.2021 Salı


Geçit Ekmek Fırını- Geçit Mah.


Mevlana Ekmek Fırını- Halitpaşa Mah.


Yıldız Ekmek Fırını- Fatih Mah.


Sevcan Ekmek Fırını- Buğday Meydanı


Ertuş 2 Ekmek Fırını- Kırklar Cad.


İlk Yıldız Ekmek Fırını- 13 Şubat Cad.


Toklu Ekmek Fırını- Demirkent Mah.


Ekmekçim Fırını- Mimar Sinan Mah.


Bozoğlu Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.


Çötenoğlu Ekmek Fırını- Kızılay Mah.



Bayramın 2. günü / 21.07.2021 Çarşamba


Osmanlı Fırını- Çukurkuyu Mah.


Eksaş Ekmek Fırını- İplik Fabrikası Cad.


Kök Ekmek Fırını- Keresteciler Sitesi


Erhan Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.


Eğinlioğlu Ekmek Fırını- Merkez Çarsısı


İkizler Fırını- Demirkent Mahallesi


Yıldız 1 Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.


Mis Ekmek Fırını- Adnan Menderes Cad.


Çorlu Ekmek Fırını- Yavuz Selim Mahallesi


Aydın Ekmek Fırını- Ordu Caddesi



Bayramın 3. günü / 22.07.2021 Perşembe


Gül Ekmek Fırını- Ordu Caddesi


Merkez Ekmek Fırını- Milli Egemenlik Bulvarı


Gümüşhane Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.


Er Mercan Ekmek Fırını- Mimar Sinan Mahallesi


Ertuş 1 Ekmek Fırını- Buğday Meydanı


Can Mercan Ekmek Fırını- Kızılay Mahallesi


Ulalar Ekmek Fırını- Ulalar Mahallesi


Karadeniz Ekmek Fırını- Demirkent Mahallesi


Somuncu Baba Ekmek Fırını- Barbaros Mahallesi


Kardeşler Fırını- V.Recep Yazıcıoğlu Cad.

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