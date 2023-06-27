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Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.

Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.


Erzincan'da 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kurban Bayramı münasebetiyle bayram süresi boyunca açık olan ekmek fırınları belirlendi.


Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü Erzincan'da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;


Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi


Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi


Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi


Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi


Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi


Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı


Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi


Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi


Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi


Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi


Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.

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