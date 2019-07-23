Erzincan'da "kurban yakalama timi'' antrenmanlara başladı

Erzincan Belediyesinin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını aralıksız sürdüren 10 kişilik time, atlı ve ATV'li ekip ile drone da eşlik ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Erzincan Belediyesi tarafından bu yıl da oluşturulan 'kurban timi' 10 personel ile antrenmanlarına başladı. Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor. Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor. Kurban timine bu yıl atlı süvari ile birlikte iki adet ATV'nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, “Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Antrenmanları Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi ile yakından takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, Kurban Bayramı'nın kent genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçmesi için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Demir, her yıl olduğu gibi kaçan kurbanların yakalanması için bu yıl da kurban yakalama timi oluşturduklarını ifade ederek, olası kaçma olaylarında havadan, atlı ve ATV'li olarak müdahale edeceklerini söyledi.