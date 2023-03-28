Erzincan'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde güney yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmekte. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.