Erzincan'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta esmesi öngörülüyor.

Öte yandan Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı, “Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.