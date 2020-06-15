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Erzincan'da lahit mezarını satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Erzincan’da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını para karşılığında satmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.

Erzincan'da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını para karşılığında satmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan'da ikamet eden 3 şahsın ellerinde bulundurmuş oldukları eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgi alındı. Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarını Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden Ş.G. isimli şahsın gizlediği tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesine depo olarak kullanılan odada gizlenmiş vaziyette eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 30 cm genişliğinde ve 30 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde eski tarihi dönemlere ait kabartma figür ve resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.


Şüphelisi Ş.G., ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen V.K., ve O.P., isimli şahıslar yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Ele geçirilen lahit mezar, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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