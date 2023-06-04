Erzincan'da LGS başarıyla tamamlandı

Erzincan'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav, saat 9.30'da başlayıp 12.50'de tamamlandı.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum şeklinde yapılan sınava Erzincan genelinde 172 salonda 2 bin 678 öğrenci katılım sağladı.

8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan sınav, sorunsuz şekilde tamamlanarak sınav sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, “Öğrencilerimize ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren çalışma arkadaşlarımıza sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan öğretmenlerimize ve personelimize şükranlarımı sunuyorum. 26 Haziran tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte sınavın Türkiye yüzyılının inşasında yer alacak sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve Erzincan eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.