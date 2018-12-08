Erzincan'da Liseler Arası Münazara yarışması

Erzincan'da 4. liseler arası münazara yarışması ilk tur müsabakaları yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Münazara yarışmasının ilk tur müsabakaları Özel Doğa Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jüri üyeliklerini Refahiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Yücel Kaplanoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Köküsarı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çıldır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Ferhat Karadağ ve Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zafer Köknar'ın yaptığı yarışmalarda heyecanlı ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri adına da çok güzel örnekler sergiledikleri yarışmalar, dostluk havası içerisinde geçti.

Toplam on iki lisenin katıldığı yarışmalarda, ilk tur müsabakaları sonucu rakiplerini geride bırakan Ulalar Anadolu Lisesi, Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi bir sonraki turda yarışmaya hak kazandılar.