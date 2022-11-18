Erzincan'da liseli öğrenciler ara tatili fırsata çeviriyor

Erzincan'da kasım ayı ara tatilinde sınava giren öğrenciler için farklı etkinlikler planlayarak fırsata çeviren okullarda lise son sınıf öğrencileri yoğun katılım göstererek ara tatili fırsata çeviriyor.

Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde ara tatilde yapılan çalışmaları ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Yoğunlaştırılmış YKS programları sayesinde konu anlatımları, soru çözümleri ve deneme sınavlarından istifade eden öğrencilerimizin kurslara teveccühü okul yönetimlerini ve bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarılar yakalaması çok güç. Böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için tatil bulunmaz bir fırsat. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır" dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Gün, fedakârlık yaparak tatilde de okul etkinliklerine katılan öğrencilere, etkinlikleri planlayan öğretmenlere ve okul yönetimlerine teşekkür ederek ziyaretleri tamamladı.