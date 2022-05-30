Erzincan'da liseliler tarih bilgisinde yarıştı

Erzincan'da 2022 yılı 1. Liseler arası Halil İnalcık Tarih Bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerde millî bir tarih, kültür ve medeniyet bilinci oluşturmak, öğrencilere kültür ve medeniyetimize ait önemli şahsiyetleri ve eserleri tanıtmak, tarihe mal olmuş şahsiyet ve olayların günümüze yansımalarını değerlendirmek, öğrencilerin ileriye dönük akademik çalışmaları için ön bir çalışma imkânı sağlamak amacıyla planlanan ve bu 2022 yılı itibariyle ilk defa düzenlenen "Liseler Arası Halil İnalcık Tarih Bilgi Yarışması" Erzincan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Şube Müdürlerinden Hüseyin Erol, Turgut Çakmak, yarışmaya başvuru yapan 13 ortaöğretim kurumunun okul müdürleri ile ilgili yarışmaya öğrenci hazırlayıp danışmanlık yapan okulların tarih dersi öğretmenleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Refahiye Fen Lisesi, merkeze bağlı okullardan Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Anadolu Lisesi, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulalar Anadolu Lisesi yarışmaya katılım sağladı.

Yarışma 3 oturum halinde gerçekleştirildi. 1. oturumda 7 okul, 2. oturumda 6 okul yarışarak ve her oturumun ilk 3'ü (toplam 6 okul) son oturumda tekrar yarıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren yarışmada son dörde kalan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk üç dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. 10 asil sorunun ardından 10 yedek soruda da eşitliğin bozulmaması üzerine yarışma jürisi kararıyla Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1.lik; Erzincan Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 2.'lik elde etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren okullara ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün elinden aldılar. İlgili yarışma, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Yarışmanın hazırlanmasında rehberlikleriyle AR-GE birimine yol gösteren İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'e, yarışmanın başından sonuna kadar planlanmasında emek sarf eden Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin Erol'a, yarışmanın fikri boyutundan sponsorluğuna kadar destek sağlayan İpekyolu MTAL'in Tarih Öğretmeni Yakup Kutsal'a ve Eğitim Bir-Sen sendika yönetimine, yarışmanın çağrıya çıkışıyla yaklaşık iki aydır öğrencilerini yarışmaya hazırlayan danışman öğretmenlere, uzun yıllar hatırlanacak kıyasıya bir yarış veren geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilere, yarışmaya katılım sağlayan okul yöneticilerine ve yarışmanın planlama boyutundan sonlandırılmasına kadar süreci yürüten İl MEM AR-GE ekibine teşekkür edildi.