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Erzincan'da mahkumların sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hususunda toplantı yapıldı

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, dışı koruma, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hakkında Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan üçlü protokolün toplantısı Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.


Düzenlenen toplantıya Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Jandarma Alay Komutanı Halil Altındaş ve üç kurumun yöneticileri katıldı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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