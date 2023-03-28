İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da mahyalar caddeleri süslüyor

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayında caddeleri süslemeye başladı.


Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahyalar, o günden bu güne gelenek haline gelerek yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayına sayılı günler kala öncesinden hazırlanan mahyalar işlek caddelere ve camilere asılarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına farklı bir anlam kazandırıyor. Erzincan'ın en işlek caddelerinde görünür alanlarda ışıklandırılan mahyalar itfaiye ekipleri tarafından özenle asılıyor.


“Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” yazılı mahyaların Ramazan ayı boyunca asılı kalacağı belirtildi.

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