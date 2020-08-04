Erzincan'da maske takmayanlara ceza yağdı

Erzincan'da korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan ekipler, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.

Korona virüs salgınında bayramda vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından kentte açık alanlarda maske denetimi yapıldı. Polis ve zabıtadan oluşan ekipler, sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesti. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske takmadığı gözlendi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.

Maske takmaya alışamadım

Maskesini aracında bırakarak dolaşmaya çıkan ve polis tarafından ceza kesilen bir kişi, "Normalde günlük olarak kullanıyorum. Anlık bir olay. Yemek alayım şuradan dediğim sırada oldu olay. Maske bizim ve karşımızdaki insanlar için tabii ki. Aslında kullanmak gerekiyor" dedi.

Maskeyi kronik rahatsızlığı gerekçesiyle takmadığını belirten bir kadın ise polise "Nefes alamıyorum, o yüzden bunu mecbur kaldığımda takıyorum" derken, polis ise "Böyle dolaştığınız zaman hem hastalığınız için hem de bizim için daha tehlikeli bir durumda dolaşıyorsunuz" uyarısında bulundu.