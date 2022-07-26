Erzincan'da “Matematik Seferberliği” toplantısı yapıldı

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Matematik Seferberliği” çerçevesinde Erzincan'da planlama toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" çerçevesinde, Erzincan'da özellikle üniversite ile okullar arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri üzerinde fikir alışverişlerinde bulunuldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile birlikte akademisyenler ile okul yöneticileri ve öğretmenlerin katkıları ile hazırlanacak bir eylem planı doğrultusunda, öğrencilerin matematik eğitimi süreçlerine destek olacak uygulamaların başlatılmasına karar verildi.

Düzenlenen toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, EBYÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden; Prof. Dr. Mehmet Bekdemir, Doç. Dr. Zeynep Çakmak Gürel, Doç. Dr. Fatih Baş, Erzincan Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Burak Özgül, ilkokul müdürleri ve öğretmenler katıldı.