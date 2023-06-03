Erzincan'da mayıs ayında 544 kişiye adli-idari işlem yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mayıs ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 20 bin 390 GBT sorgulamasında, çeşitli suçlardan aranan 78 aranan kişi yakalandı. 12 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, 544 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde 16 kaçak göçmen de yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamalarında ise, 316 işyeri kontrol edildi. Kontrol ve aramalarda, 2 adet kesici alet, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 bin 400 paket kaçak sigara, 84 gram metamfatemin, 140 adet sentetik ecza, 978 gram esrar ve 11 adet sahte belge ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.