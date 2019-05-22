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Erzincan'da Mera Islah Projelerine ağırlık veriliyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki mera ıslah çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


430 bin hektar mera alanının bulunduğu Erzincan'da mera ıslah çalışmalarına ağırlık veriliyor. Meradaki toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması amacı ile Erzincan ili merkez ilçesinde bulunan Mahmutlu Köyü, Yalınca Köyü, Değirmenköy Köyü ile Erzincan İli Üzümlü İlçesinde bulunan Karakaya Köyünde mera ıslah çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

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