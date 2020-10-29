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Erzincan'da Mevlid Kandili huşu içinde geçti

Erzincan’da ’Mevlid Kandili’ dolayısı ile vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak camilere akın etti.

Erzincan'da 'Mevlid Kandili' dolayısı ile vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak camilere akın etti. Vatandaşlar gece boyunca ibadet etti.


Mevlid Kandili, Terzibaba Camisinde tertip edilen programla akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.


Mevlid Kandilinin anlam ve önemiyle birlikte nasıl ihya edilmesi gerektiğiyle ilgili vaaz verildi. Mevlid Kandili korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları içinde yapılan dua ile sonlanırken, birçok vatandaş gece boyunca da camilerde ibadet etti.


Erzincan Valisi Mehmet Makas'da Mevlid Kandili programına katıldı. Program sonrası Vali Mehmet Makas vatandaşlarla görüşerek Mevlid Kandillerini kutladı.

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