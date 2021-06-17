Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu

Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın ızgara bölümünde pişirme işlemi yapıldığı esnada bacadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden lokanta çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri ise olay yerinde biriken kalabalığı maske ve mesafe konusunda zaman zaman uyarıda bulundu.

Yangında yaralanan olmazken, ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.