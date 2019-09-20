Erzincan'da minik öğrencilere aşure dağıtıldı

Erzincan'da bolluk bereket, hoşgörü, paylaşım, kurtuluş ve şükrün bir nişanesi olan aşure geleneği okullarda yaşatılıyor. Ulalar Anadolu Lisesinde düzenlenen aşure günü etkinliğinde öğretmenler ve veliler tarafından pişirilen aşureler minik öğrencilere dağıtıldı.

Erzincan'da Ulalar Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde öğretmenler ve velilerin katkıları ile kazanlarda pişirilen aşureler minik öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Belediye Başkanı Bekir Aksun öğrencilere, öğretmenlere ve velilere aşure ikram etti.

“Toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz var”

Okulların hem eğitim hem de öğretim yuvası olduğu belirten Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Erzincan Ulalar Anadolu lisesindeyiz. Muharrem ayı içerisinde olduğumuz için aşure etkinliği yapıyoruz. Okullarımız hem eğitim hem de öğretim yuvası biz bunları sadece bir şeyler öğretmekle belli bir noktaya getirmemiz mümkün değil. Aynı zamanda hayatta karşılaşabilecekleri ve bizim toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz var. Değerlerle birlikte çocuklarımızı yetiştirmek durumundayız. Hedeflerine sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır” dedi.

Ulalar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ercan Karayiğit ise, “Okul olarak eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizle beraber bir etkinlik yapmak istedik. Muharrem ayının gelmesi nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Normalde aşure etkinliklerinde hazır aşure dağıtılıyor. Ama biz gelen misafirlerimizle beraber bir aşure kazanı kaynattık. Bu kaynattığımız aşureyi de misafirlerimize ikram edeceğiz. Amacımız aşure gününde birlik ve beraberlik katmaktır” diye konuştu.