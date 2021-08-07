İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da motosiklet denetimi

Erzincan’da trafik polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan'da trafik polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında 8 motosiklet trafikten men edildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19.30 ile 22. 30 saatleri arasında Erzincan merkez Ali Kemali ve Ordu caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimler kapsamında evraklarında eksiklik olan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine para cezası kesildi, 8 motosiklette trafikten men edildi.

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