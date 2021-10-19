Erzincan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Erzincan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, çelenk sunulmasıyla başladı.

Erzincan Belediyesi önündeki törene, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, merkez köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurul Üyesi Erzincan Köy ve Mahalle Dernek Başkanı Oğuz Tekcan yaptığı konuşmada tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Tekcan, “19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tüm muhtar arkadaşlarımızın muhtarlar gününü kutlarım. Hakka intikal eden arkadaşlarıma ve ailelerine başsağlığı dilerim. Bugünü bize armağan eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eski başbakanımız Binali Yıldırım mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine ve İçişleri Bakanlığına ayrıca konfederasyonumuz genel başkanımız Hüseyin Akdeniz ve Bekir Aktürk beye teşekkür eder saygılar sunarım.” diye konuştu.

Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç ise, “1829 yılında İstanbul'da kurulan ilk teşkilatlanmadan sonra aradan geçen 192 yılda bununda saymadığım 5-6 yılıyla birlikte 186 yıl önce bir bayramımız yoktu. 2005'te resmi gazete mükerrer gazetede yayınlanan kanunla bugün 19 Ekim Muhtarlar günü ilan edildi. Bugün tabi mutluyuz. Yılda 1 seferde olsa farkındalık olması adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünde burada anma töreni yaptık ardından politikacı ziyaretlerimiz devam edecek.” dedi.

Muhtarlar daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası kentteki muhtarlara Erzincan Valiliğince Kule Park'ta yemek ikram edildi.