Erzincan'da nehirler yola taştı

Erzincan'da Karasu Nehri'nin taşması sonucu Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki tarım arazileri, bazı beldeler ve tren yolları sular altında kaldı.

Erzincan'da etkili olan yoğun yağış ve karların erimesi dolayısıyla su seviyesi yükselen Karasu Nehri taştı.

Uzun süreli yağışların sonucunda suyun akış yolu üzerindeki dere yataklarında etkili olan sel, kontrolden çıkarak, bulunduğu alan dışındaki bölgelere ilerledi.

Taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada; “Yaklaşık bir haftadır aşırı bir yağış var. Bu yağışların kar sularını da eritmesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın Beldesine bağlı Yollarüstü Köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer suyun etki etmeye başladığı karayolundaki bazı noktalarda arkadaşlarımız tedbirler alıyorlar. Üzümlü ilçemizde Balaban, Sarıkaya Köyü mevki'inde tren yolunun altının oyulması sebebiyle şuanda ulaşım durmuş durumda. Tren yolu ulaşımı durdu. Fakat bu yolcu seferlerini etkilemeyecek. Erzincan'dan otobüslerle yolcularımızı Erzurum'a aktaracağız. Oradan yine trenle devam edecekler. Yolcu ulaşımında bir aksama yok. Bu yağışların dün itibariyle en yüksek seviyeye ulaştığı, daha fazla su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Devletimiz tüm kurum kuruluş, jandarmasıyla AFAD ve DSİ ile işinin başında. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmeleri sağlayacak tedbirleri alıyoruz.” dedi.

Meydana gelen dere taşkınlarında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gerekli önlemlerin alınması için Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilgili kurumlara talimat verdi.