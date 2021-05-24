Erzincan'da Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nükleer Tıp Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2017 yılı Ağustos ayında Nükleer Tıp Hekiminin ayrılışından ötürü birim hizmet dışı kalmıştır. 2020 yılı Mart ayında bakanlığın atadığı Nükleer Tıp Uzmanı ile birim yeniden aktif edilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Nükleer Tıp Merkezini aktif hale getirmek için birimde Nükleer Düzenleme Kurumunun belirtmiş olduğu yönetmelikler çerçevesinde yapılan dekontamine alanı, sıcak oda, ultrason odası, raporlama odası, ilaç hazırlama zırhlama ve cihaz yerleşim planlamaları neticesinde ruhsat alınarak hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca cihazlarda yeni versiyonlar eklenerek güncel hale getirilmiştir. Bununla birlikte; Nükleer Tıp Merkezinde; spect gamma kamera cihazı ile kalp, böbrek, akciğer, tiroid, karaciğer ve beyin gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için birbirinden farklı görüntüleme ilaçları ile görüntüleme yapılarak hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılmaktadır. Nükleer Tıp Merkezinde; 3 fazlı ve tüm vücut kemik sintigrafi, miyokard perfüzyon, muga, tiroid sintigrafi, paratiroid sintigrafi, mibi tümör tarama sintigrafi, akciğer V/Q sintigrafi, böbrek sintigrafi, lenfo sintigrafi, sentinel sintigrafi, kanama odağı belirleme sintigrafi, meckel divertikülü sintigrafi, dakriosintigrafi, gastroözefagial reflü sintigrafi, mide boşalma zamanı sintigrafi çekimleri yapılmaktadır.”