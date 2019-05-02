Erzincan'da Obezite Merkezi hizmete girdi

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Işıkpınar Ek hizmet binasında Obezite Merkezi hizmet vermeye başladı.
Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Işıkpınar Ek hizmet binasında Obezite Merkezi hizmet vermeye başladı.
Obezite tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı bünyesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Işıkpınar Ek hizmet binasında Obezite Merkezimiz hizmet vermeye başladı.
Hizmete giren Obezite merkezi hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, obezite merkezi hakkında bilgiler verdi.