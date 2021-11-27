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Erzincan'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Erzincan’da bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan'da bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İshak Özyiğit'e ait evin odunluğundaki odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi. Olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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