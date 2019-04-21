Erzincan'da off-road yarışları nefes kesti

Erzincan'da bu yıl 15.'si düzenlenen off-road yarışlarında sürücüler dereceye girebilmek için zamanla yarıştı. Nefes kesen yarışlarda çukurdan çıkmaya çalışan araçlar şaha kalktı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yabancı ülkelerden gelen off-roadcular, Erzincan'daki yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışlarda özel yapım araçları ile tepelerden ve tümseklerden atlayan sürücüler, zaman zaman devrilme tehlikesi de yaşadı. Saat 12.00'de startı verilen yarışlar gün boyunca devam etti. Erzincan'da böyle bir yarışmayı yakından izleme fırsatı bulan vatandaşlar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Erzincan 4X4 OffRoad Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Sinan Deniz, “Türkiye'den ve yurt dışından off-roadcular hazırladığımız parkurlarda kıyasıya yarışıyor. Yaklaşık 33 araç yarışıyor. Yarışlar çok güzel, nefes kesiyor. Zemini her zamankinden daha sert yaptık. Üç klasmanda yarışlar gerçekleşti. Pistimizde 38 kapı var, yani 18 tane engel var. Zamanla yarışıyorlar araç sürücülerimiz” dedi.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupaları verildi.