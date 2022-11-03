Erzincan'da Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi'nin (ÖDS) aktif kullanımı konusunda ilk adım atıldı

Erzincan'da Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi'nin (ÖDS) aktif kullanımı konusunda ilk adım atılarak sistemin etkili, sürekli ve yaygın kullanılması ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında ortaokul ve liselerden sorumlu öğretmenlerin katılımı ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu konferans salonunda Öğretmen Öğrenci Destek Sistemi'nin (ÖDS) etkili, sürekli ve yaygın kullanılması ile ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasında sistemin öğrencilerin düzeyine göre hazırlandığını Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarının gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını, yardımcı kaynaklar konusunda, matematik seferberliği ve daha birçok konuda hazırlanan programların eğitime ciddi destek sağladığını, çağın gereği olarak bu tür dijital dönüşümleri takip etmenin, gerçekleştirmenin ve uygulamanın yerelde sorumluluğunda olduklarını ifade etti. Toplantının diğer bölümünde Yunus Emre Ortaokulu matematik öğretmeni Özlem Çelikkol tarafından sistemin tanıtımına yönelik sunum gerçekleştirildi.

‘Sistemin içeriği ve çalışma prensibi nasıl?'

Sistemde, ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 12 bin soru çözüm videosu bulunuyor. Sistemdeki içerikler ise sürekli artırılarak gerekli güncellemeler yapılıyor.

Öğrencilerin çözdüğü sorulardan hareketle eksiklerini belirleme ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik geliştirilmiş bir algoritmaya göre çalışan sistem, öğrencilerin düzenli ders çalışmasını destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında onlara ders kitapları ile ders anlatım videoları tavsiyesinde bulunuyor.

‘Kolay kullanım ve kullanıcı dostu arayüz'

ÖDS'de ki tüm içerikler sınıf, ders, ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılıyor. Bu sayede öğrenciler, istedikleri derse ait içeriklere kolayca erişebilirken basit adımlar eşliğinde seçecekleri zorluk düzeylerine göre bireysel testler oluşturabiliyor. Öğrenciler, bu testleri çözüp anlık geri bildirimlerle eksikliklerini de görerek bu eksikliklerini giderebilme imkânı buluyor.

Sistem aracılığıyla öğretmenler de öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak 4 adımda öğrencilerine ödev gönderebiliyor. Ödev takibini sistem üzerinden yapabilen öğretmenler, öğrencilerinin eksiklerine göre derslerini planlayabiliyor.

‘Sisteme Nasıl Giriş Yapılır?'

Okul Dersleri Modülü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Modülü, LGS/YKS Hazırlık Modülleri olmak üzere 3 modül bulunan ÖDS'ye "ods.eba.gov.tr" adresinden, öğretmenler MEBBİS şifreleri ile öğrenciler ise EBA şifreleri ile giriş yapabiliyor.