Erzincan'da öğrenciler güneş sistemi maketiyle ders işliyorlar

Erzincan'da öğrenciler öğretmenleri tarafından yapılan güneş sistemi maketi ile ders işliyorlar.

Erzincan'ın Akyazı beldesinde bulunan Şehit Er Mesut Koyun İlkokulunda öğrenciler öğretmenleri tarafından yapılan güneş sistemi maketi ile ders işliyorlar. Öğrencilerin güneş sistemini tanıması ve güneş sistemini ve güneş sisteminde bulunan gezegenleri tanıması amacıyla Şehit Er Mesut Koyun İlkokulu öğretmeni Özlem Köksal öncülüğünde okul idarecileri ve diğer öğretmenler ile birlikte güneş sisteminin maketi yapıldı. Öğrencilerin gök bilimine ve uzay bilimine ilgisini çekmek ve meraklarını görsel olarak gidermek amacıyla yapılan galaksi maketi yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Güneş sistemi maketi üzerinde işlenen derslerde öğrenciler görsel olarak ta ders işledikleri için öğrenmelerinin daha kolay olduğunu ifade ettiler.

Yapılan bu uygulama ile “Birebir gezegenleri tanıyoruz ve çok güzel ders işlememizi sağlıyor diyen öğrenciler, “Bu maketten gezegenlerimizi öğrendim. Bilmediğim gezegenler vardı. Onları da öğrendim bu maket sayesinde. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Bu gezegenleri tanımamı sağladı” “Bu maketi öğretmenimiz yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bir sürü gezegen tanıdım. Öğrendim. İçlerinde kara deliği de öğrendim'' dediler.

Öğretmen Özlem Köksal ise "Sosyal medyada takip ettiğim sayfalarda daha basit bir versiyonu vardı. Şemsiye şeklinde yapılmış. Ama ben daha kalıcı olsun, bütün okul faydalansın istedim. Bu fikri müdürümüze söyledim. Destekledi kendisi de. Temel malzemeleri sağladı. Daha büyük, daha kapsamlı olsun, daha fazla gök bilimine dikkat çeksin diye çocukların ilgisini çeksin istedik. Fen bilgisi öğretmenimizden de bilgi açısından çok faydalandım. Maddi manevi destek oldu. Öğrencilerle beraber bazı kısımlarını yaptık. Her ne kadar ben yapmış görünsem de bu ekip işi. Tüm okul destek oldu. Elektrik aksamlarını müdür bey halletti. Okul personelimiz her birlikte astık. Baya bir zahmetli külfetli iş oldu. Böyle bir eser ortaya çıkardık. Amaç gök bilimine, uzay bilimine çocukların daha fazla ilgilisini çekmek. Daha akılda kalıcı etki bırakmak. Maket üzerinde biraz daha kapsamlı yaptık. Sadece galaksi değil kara delik, kelep bulutsu, Samanyolu galaksisi. Galaksinin parçası olarak güneş ve gezegen sistemimiz. Tüm gezegenler var. Gezegenlerin halkaları, yıldızlar bu şekilde biraz daha kapsamlı yaptık. Yaklaşık bir, bir buçuk ay sürdü yapımı. Normal de sınıfın konusu olmayan şeyleri bile daha önceden öğrenmiş oldular. Daha fazla merak ettiklerini düşünüyorum. Şuan Samanyolu galaksisi, kelepsi bulutu bu yaşın üstünde bir şey ama bu çocuklar merak ettikleri için sordular öğrendiler. İleride bu konuları öğrenirken ortaokula geçtiklerinde daha akılda kalıcı bir bilgi sağlayacağını düşünüyorum. Şuan 6. Sınıflarda da bu konu işlendi. O öğrencilerin de bilgileri doğrultusunda fen bilgisi öğretmenimizin bilgisi doğrultusunda onların öğrendiği konulara ağırlık verdik. Onlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle bir sınıfa asmadık. Okul koridorunda olsun bütün okul faydalansın istedik” dedi.