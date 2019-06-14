Erzincan'da öğrenciler karnelerini valinin elinden aldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi münasebetiyle Erzincan'da karne töreni düzenlendi. Karnelerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın elinden alan öğrenciler, başarılı bir yıl geçirmenin ve yaz tatiline girmenin heyecanını yaşadılar.

Erzincan'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 41 bin 35 öğrenci ile 3 bin 435 öğretmen yaz tatiline girdi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın katılımı ile tören Erzincan Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Vali Ali Arslantaş, 2018- 2019 eğitim öğretim döneminde elde edilen başarılara değinerek, velilere uyarılarda bulundu.

Arslantaş, “2018- 2019 eğitim öğretim yılı bizler için çok başarılı geçti. Toplam 41 bin 35 öğrencimiz bugün karne aldı. Yaklaşık 3 bin 500 öğretmenimiz eğitim öğretim döneminde büyük gayret gösterdiler. Anaokulunda 5 bin 800 civarında öğrenci sayısı ile tarihimizde en verimli bir dönemi yaşadık. İlkokullarımızda, ortaokullarımızda, liselerimizde devam eden çeşitli projelerimiz vardı. 8. sınıf öğrencilerimiz liseye geçmenin heyecanını yaşarken, 12'inci sınıf öğrencilerimiz artık üniversiteli olmak için ziyadesiyle çalıştılar. Benim velilere tavsiyem her çocuğun kendisinin bir evren olduğunu, her çocuğun sadece kendisiyle kıyaslanıp kendisiyle yarıştırılması gerektiğini, bir başkasının akrabanın, komşusunun, sınıf arkadaşının veya sokak arkadaşının birbirleri ile kıyaslanacak birer mihenk olmadığını unutmasınlar. Başarılı olan çocuklarımızı da başarısız olan çocuklarımızı da kendi kalplerine sorsunlar. Biz veli olarak dün ne kadar seviyorsak bugün de aynı oranda sevmeye devam ediyoruz” dedi

Sınıfları gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki il protokolü öğrencilere karnelerini verdiler.