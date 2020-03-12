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Erzincan'da öğrenciler otogara akın etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edileceği açıklamasının ardından Erzincan’da üniversite öğrencileri otogarlara koştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edileceği açıklamasının ardından Erzincan'da üniversite öğrencileri otogarlara koştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı sonrası korona virüsle ilgili alınan tedbirlerin açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın'ın “16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir” açıklamasının ardından Erzincan'da üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Otogarda bilet satan yazıhane önlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, biletlerin kısa sürede tükendiğini ve ek seferler konulduğu söyledi. Yaklaşık 150 metre kuyruğun oluşturduğu otogarda yazıhane sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler kuyruğun bitmemesinden şikayetçi oldu.


Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında Erzincan'daki üniversitede yarın yapılacak olan 14 Mart Tıp Bayramı ve Önlük Giyme Töreni de iptal edildi.

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