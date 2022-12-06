İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık eğitimi verildi

Erzincan’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Erzincan'da öğrencilere biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.


Erzincan'da öğrencilerin doğaya ve canlılara karşı eğitimli olmaları konularında çalışmalar devam diyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, öğrencilere yönelik biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa koruma konularında eğitim düzenledi. Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu ve Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulunda düzenlenen eğitimde doğayı koruma, bitki ve hayvanların besin zinciri içindeki önemi ve endemik türler hakkında bilgi verildi. Ayrıca biyo-kaçakçılık konusunda daha duyarlı olunmasının zorunluluğu anlatıldı.

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