Erzincan'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Erzincan Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından uluslararası öğrenci bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Erzincan'da bulunan uluslararası öğrencilere EBYÜ ve Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilmekte olan hizmetler aktarıldı.

Birçok uluslararası öğrencinin katılım sağladığı program, tanıtım videosu ile başladı.

Ardından konuşma yapan Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, “Anadolu'da bir dünya üniversitesi sloganıyla yola çıkan Binali Yıldırım Üniversitesi son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu sebeple hem ülke içerisinden başka şehirlerden hem de dünyanın birçok ülkesinden, şehrinden uluslararası öğrencilerimiz üniversitemizi tercih etmeye başlamışlardır. Ülkemizde son dönemde de üniversitelerde, araştırma merkezlerinde akademisyen sayısında da büyük bir artış yaşamakta. Bu artış ve uluslararasılaşma ile birlikte uluslararası öğrenci sayımızda son 3-4 yıl içeresinde yüzde 75' e yakın bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılı verilerine baktığımızda, ülkemizde 195 bine yakın uluslararası öğrenci eğitim hizmeti almaktadır. Bu sayı bizim Dünya'da en çok uluslararası öğrencinin eğitim aldığı ülkelerden biri olduğumuz anlamına geliyor. Bizler Erzincan Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak ilimizi, üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrenci kardeşlerimize, ikamet izni iş ve işlemleri, Türkiye'de kalışları iş ve işlemlerini yapmaktayız. Burada uluslararası öğrencimiz randevu almak istediğinde sistem maksimum 1 ya da 1,5 gün içerisinde sonuçlanmakta. Ve burada eğitim alan öğrencilerimize hizmet etmeye devam etmekteyiz. Aynı zamanda ilimizde bulunan uluslararası öğrencilere sosyal hayatlarında yardımcı olabilmek için Türkiye'ye uyumlarını kolaylaştıracak çalışmalar tertip etmekteyiz. Şunu ifade etmeliyim ki eğitim yoluyla ülkeler arasında kuvvetli dostluklar oluşacağına inanmaktayım. Sizleri birer gönül elçisi olarak görüyor, sizlerin ülkeler arasında güzel dostluklar ve kuvvetli bağlar oluşturacağınıza inanıyoruz. Aynı zamanda hem ülkemize hem ülkenize bu vasıtayla güzel hizmetler götüreceğinizi ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Programın devamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent konuşma yaparak, “Sevgili öğrenciler geldiğiniz üniversite çok genç bir üniversite olmasına rağmen 12 fakültesi 13 meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri koordinatörlükleri ile birlikte 24 bin 500 öğrencisi olan ve bin 100 akademik personeli 600 tane de idari personeliyle oldukça tecrübeli bir üniversitedir.” dedi. Levent, “Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olarak yoluna hızla devam etmekte. Bu doğrultu da öğretim üyelerimizin başarılı gayretli çalışmaları sayesinde Dünya üniversiteleri sıralamasında çok önemli başarılara imza atmıştır. Son yayınlanan üniversiteler sırasında Dünya da bin 127. sıraya Türkiye'de de 20. sıraya ilerleme başarısını göstermiştir. Takdir edersiniz ki Türkiye'deki 207 üniversitenin arasında genç bir üniversite olarak 20. sıraya gelmesi büyük bir başarıdır. Ben bu başarıda emeği geçen tüm hocalarıma, akademik ve idari personelime teşekkürü bir borç biliyorum. Uluslararası öğrencilere biz çok önem veriyoruz, Cumhurbaşkanı çok önem veriyor. Bunun sebebi bir dünya üniversitesi, bir dünya ülkesi olmanın yolu uluslararası işlerde yatıyor. Yani sizler üniversitemizi tercih ederek geldiğiniz zaman ülkemizi, dilimizi, üniversitemizi tanıyorsunuz ve buradan mezun olup gittikten sonra bizim gönüllü kültür elçilerimiz oluyorsunuz. 151 program, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programında öğrencilerimiz geçtiğimiz senelerde dâhil olmak üzere 767 tane uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Bu bizim için oldukça iyi. 2 sene önce 76 olan öğrenci sayımız geçen sene itibariyle 575, bu sene ise 767 rakamlarına ulaştı. Bu noktada tercih edilir olduğumuza inanıyoruz. Üniversitemiz ve ilimiz ile ilgili herhangi konuda uluslararası öğrenci bölümüne gidip sorularınızı sorup, yardım isteyebilirsiniz. Bu konuda hizmete hazırız.” ifadelerini kullandı.

Erzincan İl Göç İdaresi ekiplerinin uluslararası öğrencilere ikamet izni ve Türkiye'de kalışlarına yönelik iş ve işlemleri aktarmasıyla devam eden programda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aytekin Sanalan'ın öğrencilere konferans verdi.

Düzenlenen programa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent in yanı sıra Erzincan İl Göç İdaresi Müdürüi Kasım Kağan Özlok ve yabancı uyruklu öğrenci katılım sağladı.