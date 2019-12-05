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Erzincan'da Öğretmen Gelişim Atölyeleri devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Eylül ayında 2023 Eğitim Vizyonunda da önemle vurgulanan öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen Gelişim Atölyeleri" projesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Eylül ayında 2023 Eğitim Vizyonunda da önemle vurgulanan öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen Gelişim Atölyeleri" projesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.


Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda devam eden drama kursunda çeşitli okullardan öğretmenler hem kendi kişisel ve mesleki gelişim alanlarına katkı sunuyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.


Geçtiğimiz yıl proje kapsamında oluşturulan "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" Erzincan'ın farklı tiyatro salonlarında "Komşu Köyün Delisi" oyununu 4 kez sergiledi ve izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bu yıl iki farklı ekip ile çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Öğretmen Tiyatro Topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde iki farklı tiyatro oyunu sahnelemek için yoğun bir mesai harcıyor.

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