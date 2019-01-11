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Erzincan'da öğretmenler köylere giderek velilerle buluşuyor

Erzincan’ın Yaylabaşı Beldesi’nde idareci ve öğretmenler Yaylabaşı Ortaokulu öğrencilerinin evlerine giderek hem öğrencileri mutlu ediyor, hem de velilerin öğrencinin eğitimi için nelere dikkat edilmesi hususunda bilgilendiriliyor.

Erzincan'ın Yaylabaşı Beldesi'nde idareci ve öğretmenler Yaylabaşı Ortaokulu öğrencilerinin evlerine giderek hem öğrencileri mutlu ediyor, hem de velilerin öğrencinin eğitimi için nelere dikkat edilmesi hususunda bilgilendiriliyor.


Okul çıkış saatlerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin evlerine ziyarete giden okul yetkilileri, okul ile ev arasında ki ilişkiyi daha güçlü hale getirerek, dönem sonu değerlendirmesi yapıyor.


Konu ile ilgili bilgiler veren Yaylabaşı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yıldız, iyi bir eğitimin iyi tanımakla olabileceğine işaret ederek şunları söyledi; “Çocuğa bir şeyler verebilmek için iyi tanımak gerekiyor. Ev okul iş birliği içerisinde öğrencilerimize daha sağlıklı bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Veli ziyareti hem veliyi, hem öğrenciyi, hem de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hafta içi bir gün taşımalı öğrencilerinin köylerine öğretmen arkadaşlarla misafir oluyoruz, velilerle buluşuyor durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda daha samimi bir eğitim ortamımız oluyor. Çünkü eğitim, aile ve çevre ile bir bütündür. Duygular, düşünceler ve beklentiler önemli. Bizlerde bu duygu düşünce ve beklentiyi kaynağından öğrenerek ona göre yol haritamızı çiziyoruz.”

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