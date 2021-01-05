Erzincan'da okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik “Erasmus: Eğitimin Avrupa'ya Açılan Kapısı” toplantısı yapıldı

Erzincan'da Erasmus projelerinin kalite ve niteliğini arttırmak amacıyla, ilde tüm kurumların okul yöneticisi ve öğretmenlerine yönelik “Erasmus: Eğitimin Avrupa'ya açılan kapısı” başlıklı eğitim, 230 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Erasmus + Programı Avrupa Birliği (AB)'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ise topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkân sağlar.” dedi.

Erzincan İl Milli Eğiti Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından koordine edilen eğitim İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde AB Projeleri Sorumlusu olarak görev yapan Ömer Faruk Erdoğan tarafından verilerek moderatörlüğü Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi öğretmenlerinden Tuğçe Yarıcı tarafından gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin Erol'un katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin temel başlıkları, “KA1-KA2 Projelerinin Yazım Aşamaları” ve “Etkili Erasmus Projeleri Yazım Süreçleri” oldu.